Roma, 9 giu. (LaPresse) – La Russia “non avrà un’economia chiusa” e non commetterà l’errore effettuato dall’Urss con la “cortina di ferro”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i giovani imprenditori. Lo riporta la Tass. “L’abbiamo creata con le nostre mani allora, ma non lo faremo ora”, ha aggiunto.

