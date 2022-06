Roma, 9 giu. (LaPresse) – In merito alle dichiarazioni del sottosegratario alla Salute, Andrea Costa, che ha spiegato che ‘c’è ancora margine per decidere di fare gli esami senza mascherina’, il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, spiega a LaPresse: “Noi ci rimettiamo alle riflessioni scientifiche. Deve essere l’autorità sanitaria a fare la scelta migliore per i ragazzi: sarebbe auspicabile che non vi fosse l’obbligo di indossarla agli esami, tuttavia l’importante – sottolinea Giannelli – è che questo non comporti alcun rischio per i ragazzi”.

