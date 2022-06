Roma, 9 giu. (LaPresse) – “La giustizia ci riguarda tutti: chi ha la sventura di dover subire un processo nel processo non entra da solo ma entra con i propri genitori, i propri figli, i propri collaboratori. Gli si rovinano i rapporti sociali e i rapporti economici, gli si rovina la vita. Ma anche chi non è stato toccato da una vicenda processuale – continua il leader di Fi – deve sapere che negli ultimi 30 anni gli innocenti che sono finiti in carcere per errore sono stati ben trentamila, mille ogni anno, mille cittadini che da questo hanno avuto la vita rovinata. Io dico che solo uno Stato che tutela gli innocenti e persegue esclusivamente i veri colpevoli è uno Stato giusto e democratico”, conclude Berlusconi.

