Milano, 9 Giu. (LaPresse) – “Sono ancora vittima dell’odio e dei leoni da tastiera tant’è che la mia amica ministra Luciana Lamorgese 3 anni fa mi ha imposto la scorta che si è rivelata come una famiglia allargata”. Sono le parole della senatrice Liliana Segre intervenuta oggi a Milano al convegno ‘Le vittime dell’odio’ organizzato dall’Osservatorio per la sicurezza contro le discriminazioni (Oscad) alla Fondazione Memoriale della Shoah. “I carabinieri mi hanno detto che sono la più anziana in Italia ad avere la scorto” ha raccontato la senatrice vittima di deportazione da bambina aggiungendo “per me entrare qui è sempre un momento personale” e “quando cerco di spiegare cosa avvenne in questo luogo ci siamo messi d’accordo sul fatto che la parola scritta a caratteri cubitali all’ingresso dovesse ‘Imdiffetenza'”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata