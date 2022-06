Dubai (Emirati Arabi Uniti), 9 giu. (LaPresse/AP) – L’Iran ha in programma di installare due nuove centrifughe avanzate a cascata che consentiranno a Teheran di arricchire rapidamente più uranio. È quanto riferisce l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in una dichiarazione di oggi. L’Aiea riferisce che il suo direttore generale Rafael Mariano Grossi ha informato i membri che Teheran ha comunicato all’agenzia l’intenzione di installare due nuove cascate di IR-6 a Natanz. La cascata consiste in una serie di centrifughe legate insieme per l’arricchimento. Una centrifuga IR-6 fa girare l’uranio 10 volte più velocemente delle centrifughe di prima generazione a cui un tempo l’Iran era limitato in base all’accordo sul nucleare del 2015.

