Lecce, 9 giu. (LaPresse) – Un operaio di 67 anni di Oria (Brindisi) è rimasto ferito ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere caduto dal ponteggio alto 3 metri del cantiere edile nel capoluogo salentino in cui stava lavorando. Stando a quanto si apprende, il 67enne avrebbe riportato un trauma cranico, è stato intubato ed è in coma farmacologico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata