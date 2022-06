Roma, 9 giu. (LaPresse) – Il principe William ‘strillone’ per beneficenza, Il Duca di Cambridge è stato fotografato da un passante mentre vendeva coppie della rivista ‘Big Issue’ nel quartiere di Westminster. Le immagini pubblicate sui social hanno immediatamente fatto il giro dei media britannici. ‘Big Issue’ è venduta a scopo benefico per sostenere senzatetto e disoccupati di lunga durata. A raccontare l’accaduto è stato il poliziotto in pensione Matthew Gardner spiegando che il cognato aveva visto qualcuno che pensava potesse essere una celebrità e quindi lo aveva fotografato. A questo punto William ha attraversato la strada e si è avvicinato all’uomo. “E’ stato veramente gentile”, ha spiegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata