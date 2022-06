Milano, 9 giu. (LaPresse) – “La morte da Covid è da intendere come un decesso che ha come causa o concausa l’infezione da Covid” ed è diversa dalla “morte con Covid” con cui “si intende un decesso che è avvenuto per altre cause e con la persona che era sì affetta da Covid ma su cui il virus non ha avuto alcun effetto casuale o concausale in merito al decesso”. Lo spiega a LaPresse il procuratore aggiunto di Torino Vincenzo Pacileo in merito alle richieste di archiviazione presentate sui fascicoli aperti per le morti nelle rsa di Torino e provincia nel corso della prima ondata pandemica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata