Torino, 9 giu. (LaPresse) – L’Italia Under21 pareggia 1- 1 a Helsingborg contro la Svezia e manca il primo match point per qualificarsi all’Europeo di categoria, garantendosi almeno la certezza di accedere agli spareggi. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa con Gustafsson al 9′ del primo tempo replica Rovella su rigore al 13′ della ripresa. Gli azzurrini guidati da Nicolato salgono così a 21 punti, con l’Irlanda staccata due lunghezze. Martedì ad Ascoli è in programma lo scontro diretto proprio con l’Irlanda che vale il pass diretto per l’Europeo Under 21.

