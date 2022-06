Roma, 9 giu. (LaPresse) – “La nostra coalizione ha espresso in passato ottimi sindaci – che vi chiediamo di confermare – e invece in altre città amministrate, male, dalla sinistra, i nostri candidati sono l’unica speranza di cambiamento”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video appello al voto. “La sinistra dei no, delle tasse, delle regole asfissianti, del degrado delle periferie è sempre la stessa: che si chiami Pd o Cinquestelle, nell’amministrazione delle città ha fallito ovunque”, aggiunge Berlusconi.

