Roma, 9 giu. (LaPresse) – “Sono qui perché domenica prossima, 12 giugno, 9 milioni di italiani avranno l’occasione di scegliere l’amministrazione futura di molte città. Si vota in 978 Comuni, tra cui 26 capoluoghi e 142 comuni con più di 15 mila abitanti”, continua Berlusconi, ricordando che “voi dovrete scegliere se vivere in città sicure, pulite, efficienti, ben organizzate, con grande attenzione alla qualità della vita, al verde, ai bisogni dei più deboli, con le tasse comunali e la burocrazia ridotte al minimo, perché tutto questo significherà vivere molto meglio”. Quindi, “per realizzare queste promesse abbiamo bisogno di voi e del vostro supporto ai candidati sindaci di Forza Italia e del centro destra”, perché solo noi di Forza Italia e del centro-destra possiamo garantire alle vostre città una amministrazione esperta, capace e responsabile, perché solo noi siamo i continuatori e i testimoni in Italia della tradizione liberale, cristiana, garantista e dei valori e dei principi della civiltà occidentale”, conclude il leader di Fi.

