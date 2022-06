Milano, 8 giu. (LaPresse) – È stato trovato dell’esplosivo nell’auto di Zlatan Vasiljevic, il 42enne di origine bosniaca che avrebbe ucciso a Vicenza la ex moglie Lidia Miljkovic per poi darsi alla fuga con un’altra donna, presumibilmente la nuova compagna: i corpi dell’uomo e della seconda donna sono stati trovati nell’auto in una piazzole della tangenziale di Vicenza.

