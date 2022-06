Bruxelles, 8 giu. (LaPresse) – “Nel 2014 il popolo ucraino è sceso in piazza per chiedere un futuro democratico ed europeo. Per questo subirono invasione e spartizione. Allora abbiamo fatto troppo poco per stare con il popolo ucraino. Abbiamo fatto troppo poco per respingere il nuovo imperialismo di Putin e la sua richiesta di controllare altri paesi in una sfera di influenza”. Così il premier irlandese, Micheàl Martin, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo.

