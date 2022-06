Roma, 8 giu. (LaPresse) – “L’impatto della guerra in Ucraina sulla sicurezza alimentare, l’energia e la finanza è sistemico, grave e sta accelerando. Dobbiamo agire ora per salvare vite e mezzi di sussistenza nei prossimi mesi e anni”. Lo ha scritto su twitter il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Ci vorrà un’azione globale per risolvere questa crisi. Dobbiamo iniziare oggi”, ha aggiunto.

