Milano, 8 giu. (LaPresse) – Il porto di Berdyansk, che precedentemente era minato, è stato riaperto, e la partenza delle prime navi con a bordo grano è in programma per questa settimana. Lo ha dichiarato un membro del consiglio dell’autoproclamata amministrazione militare-civile della regione di Zaporizhia, Vladimir Rogov, all’agenzia di stampa russa Tass. “È tutto pronto per mandare il carico. Il primo carico sarà molto probabilmente il grano, che, in effetti, è molto qui, tutti gli elevatori sono pieni”, ha affermato Rogov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata