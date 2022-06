Roma, 8 giu. (LaPresse) – “La paziente normalizzazione della vita sociale del Paese, grazie al successo della campagna di vaccinazione e a comportamenti responsabili, rappresenta una buona premessa per una ripartenza estesa delle attività. Centrale rimane tuttavia, per una economia competitiva, il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, affrontando nodi cruciali per la modernizzazione, non può che riflettersi positivamente sulla crescita”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell’assemblea di Confcommercio.

