Roma, 8 giu. (LaPresse) – “Il Pnrr è un piano che parte dal basso e che ha bisogno del vostro contributo – e di quello dei vostri colleghi – per avere successo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con sei Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del Pnrr. “Gli accordi di oggi sono un passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sottoscriviamo con le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, i primi protocolli d’intesa per la realizzazione dei ‘progetti bandiera’. La scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell’importanza che il Governo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell’attuazione del Pnrr”, ha aggiunto Draghi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata