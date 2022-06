Roma, 8 giu. (LaPresse) – “Tocca a voi progettare interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo dei vostri territori. Siete i protagonisti del Piano, e il Governo vuole sostenervi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con sei Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del Pnrr. “Per questo voglio ringraziare tutti i presidenti delle Regioni e i ministri direttamente coinvolti. In particolare i ministri Speranza, Messa e Cingolani, oltre alla Ministra per gli affari regionali Gelmini che ha coordinato le iniziative regionali attraverso il Nucleo Pnrr Stato-Regioni”, ha aggiunto Draghi.

