Milano, 8 giu. (LaPresse) – “Queste elezioni sono importanti anche per un altro motivo: da quando ho preso il testimone di Nicola Zingaretti” alla guida del Pd, “insieme a lui abbiamo portato avanti una strategia molto chiara. Cinque anni fa, scegliemmo l’autosufficienza e l’isolamento pensando che saremmo stati più forti. Un grande partito di popolo come il Pd sa dire che abbiamo sbagliato. In politica l’autosufficienza e l’isolamento in politica non pagano mai. Noi oggi abbiamo la voglia e la volontà di costruire una scelta di campo largo per cercare insieme di vincere in tutta Italia e a La Spezia”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, durante un comizio a La Spezia.

