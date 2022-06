Palermo, 7 giu. (LaPresse) – È stato arrestato dalla polizia, per scambio elettorale politico-mafioso, Pietro Polizzi, uno dei candidati di Forza Italia al Consiglio comunale di Palermo. Secondo la procura palermitana Polizzi, per ottenere agevolazioni nella sua elezione, avrebbe stretto un patto con i boss del quartiere Uditore, i costruttori Sansone, soggetti da sempre ritenuti vicini a Totò Riina. In manette è finito anche Agostino Sansone, fratello di Gateano, il proprietario della villa situata in Via Bernini a Palermo, dove Riina trascorse gli ultimi mesi prima dell’arresto.

