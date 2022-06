Roma, 8 giu. (LaPresse) – L’organizzazione iraniana per l’energia atomica ha disattivato due telecamere di sorveglianza dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Aiea in uno dei suoi impianti nucleari. Lo rende noto l’emittente televisiva Irib. “Da oggi è stato dato l’ordine di spegnere le telecamere, il cui funzionamento va oltre l’ambito di applicazione del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari”, ha spiegato Teheran in una nota.

