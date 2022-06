Grosseto, 8 giu. (LaPresse) – È morto in ospedale stanotte il giovane di 14 anni rimasto vittima di un brutto incidente stradale ieri sera attorno alle 19 a Roccastrada, sulla via Lattaia, in provincia di Grosseto. L’incidente era parso subito molto grave ai soccorritori accorsi sul posto. L’impatto ha riguardato una automobile e un motorino. Il giovane alla guida dello scooter, un 14enne, è stato portato d’urgenza nella serata di ieri all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso: purtroppo il giovane è deceduto durante la notte a seguito delle ferite riportate. Nell’impatto ferita anche una donna, di 27 anni, trasportata in codice giallo all’ospedale di Grosseto. La donna viaggiava in auto con la figlia di 8 anni, per fortuna rimasta illesa. Sul porto erano intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di Sassofortino e della Misericordia di Roccastrada, i vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata