Milano, 8 giu. (LaPresse) – La Russia è pronta, in coordinamento con la Turchia, a garantire la sicurezza delle navi che lasciano i porti dell’Ucraina. È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, parlando in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, al termine del loro incontro ad Ankara. “Siamo pronti a garantire la sicurezza delle navi che lasciano i porti ucraini” e “siamo pronti a farlo in cooperazione con i nostri colleghi turchi”, ha detto Lavrov, precisando che l’Ucraina dovrebbe occuparsi dello sminamento dei porti.

