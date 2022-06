Milano, 8 giu. (LaPresse) – “Papa Francesco ha ragione: non si deve essere ossessionati dall’idea di una eterna giovinezza, anche perché non esiste una medicina in grado di bloccare il processo di invecchiamento”. Lo dice a LaPresse Marco Iera, medico specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell’Istituto clinico Brera – Milano, commentando le dichiarazioni di Papa Francesco che, nel corso dell’udienza del mercoledì, secondo cui “la nostra epoca è ossessionata dal mito dell’eterna giovinezza”.

