Roma, 8 giu. (LaPresse) – “Il Governo intende riportare l’Ilva a quello che era quando era competitiva, la più grande acciaieria d’Europa, e non possiamo permetterci che non produca ai livelli a cui è capace di fare, a cui produce anche oggi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con sei Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del Pnrr.

