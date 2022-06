Milano, 8 giu. (LaPresse) – “Un’area Draghi esiste, ha mostrato di avere una sua riserva, dobbiamo costruire in tetto”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva ad Agorà estate su Rai 3 “Non credo che Draghi sarà in pista alle elezioni – ha affermato – ma ha dimostrato di essere una riserva della Repubblica, è presto per dire se ci sarà alla prossima legislatura, intanto finiamo bene questa”.

