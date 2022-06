Milano, 6 giu. (LaPresse) – Il gup Raffaella Mascarino ha condannato a 6 anni Marco Venturi per la morte di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata morta impiccata in piazza Napoli nel maggio di 6 anni fa. Venturi è stato condannato non per omicidio volontario, come aveva chiesto la pubblica accusa, ma per morte in conseguenza di altro reato, lesioni e stalking. Per lui il pm Francesca Crupi aveva chiesto una condanna a 30 anni.

