Milano, 8 giu. (LaPresse) – Che cosa si aspetta dalle elezioni amministrative? “Di vincere e di fare del mio meglio perché questo possa accadere, nonostante una data delle elezioni che volutamente è stata messa tardi, anche perché c’era il referendum e si spera magari che gli italiani non vadano a votare. Sono piccoli escamotage di certa sinistra, però confido che i cittadini sia per il referendum sia ancora di più per le elezioni amministrative che sono coinvolti in questa tornata ci diano ancora una volta la dimensione del loro supporto”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, su Rai Isoradio.

