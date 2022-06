Milano, 7 giu. (LaPresse) – “Questo attacco all’Ucraina non trova alcuna giustificazione. Si tratta di un attacco brutale che viola il diritto internazionale, per il quale non ci sono scuse”. Lo ha detto l’ex cancelliera Angela Merkel nella prima intervista pubblica dalla fine del suo mandato nel settembre scorso. “Si tratta di una violazione oggettiva di tutte le norme di diritto internazionale e di tutto ciò che ci permette di vivere insieme in pace in Europa. Se iniziamo a tornare indietro nei secoli e a dire ‘quale territorio appartiene a chi’, allora avremo solo la guerra, non è possibile”, ha aggiunto.

