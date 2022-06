Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Io sono convinto che il 21 arriveremo in Parlamento e la maggioranza si ricompatterà su un testo che condivideremo con il Governo. Tutti abbiamo la stessa ambizione oggi, quella di un’Italia che sia insieme a tutta Europa determinante per riuscire ad obbligare la Russia a fermarsi e far sì che si riesca ad arrivare alla pace. Non credo che nessuno voglia assumersi la responsabilità di rotture che in questo momento sarebbero negative. Giorno 21 e 22 sarà una prova importante ma sono convinto che ognuno farà la sua parte”. Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta a margine di un incontro elettorale a Barletta.

