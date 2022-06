Milano, 7 giu. (LaPresse) – In Parlamento ci sarà “una risoluzione che non mira a mettere in difficoltà il Governo ma a rafforzarlo nei contesti internazionali. Confido che non ci sia un nuovo invio di armi, l’Italia ha già dato. L’Italia sia protagonista nel processo di pace”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, al Tg2.

