Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Abbiamo preso attenta visione dell’interpretazione molto peculiare da parte di alcuni media italiani del contenuto dell’incontro al Ministero degli Affari Esteri italiano del 6 giugno tra l’Ambasciatore russo in Italia Sergey Razov e il Segretario Generale del ministero degli Esteri italiano Ettore Francesco Sequi”, “abbiamo letto con sorpresa le pubblicazioni su Repubblica, Corriere della Sera, Foglio e altre testate, che mettono in dubbio le rassicurazioni che ‘non hanno bisogno di lezioni di giornalismo’. L’interpretazione del contenuto della riunione riservata, avvenuta, ovviamente, senza partecipazione di giornalisti, presentata in queste pubblicazioni, difficilmente può essere considerata altrimenti che, come minimo, ingiusta e parziale”. E’ quanto afferma l’ambasciata russa in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata