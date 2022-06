Roma, 7 giu. (LaPresse) – “La distribuzione di tali informazioni a un pubblico di massa non può che disorientare i lettori, gettare un’ombra aggiuntiva sulla Russia e sull’ambasciata che ne rappresenta gli interessi in Italia”. Lo afferma l’ambasciata russa in Italia in una nota, riguardo a quanto riferito dai media italiani sull’incontro avvenuto ieri tra il segretario generale del ministero degli Esteri Ettore Francesco Sequi e l’ambasciatore russo Sergey Razov, che è stato convocato alla Farnesina.

