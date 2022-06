Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Noi pensiamo che la strada indicata da Orlando è la strada da seguire: dobbiamo evitare che si crei una contrapposizione tra salario minimo e contratti nazionali perché se sganciamo le due cose indeboliamo la condizione dei lavoratori”. Lo ha detto a LaPresse il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, riferendosi all’affermazione di ieri del ministro del Lavoro Andrea Orlando, che all’Agorà democratica ha suggerito di legare il salario minimo ai contratti maggiormente rappresentativi. Questo anche alla luce del via libera della Commissione alla direttiva Ue sul salario minimo che, ricorda il leader Uil “indica come obiettivo di carattere generale quello di rafforzare contrattazione nazionale. In Europa – dice infatti Bombardieri – alcuni Paesi hanno una contrattazione forte, ma in molti altri c’è solo il salario minimo per legge che, per sua connotazione è quindi soggetto a decisioni politiche”. Per spiegarsi, il segretario fa un esempio concreto: “durante la crisi in Grecia il salario fu definito dalla Troika per un valore di 3 euro l’ora”. Quindi la direttiva nasce proprio dalla necessità di “lavorare per la contrattazione nazionale, dove questo non avviene”. E dove è possibile arrivare ad un “valore medio di retribuzione che tenga conto dell’inflazione e dell’aumento dei costi”.

