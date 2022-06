Mosca (Russia), 7 giu. (LaPresse/AP) – Il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, ha perso il ricorso contro la decisione dei funzionari penitenziari di etichettarlo come “incline a commettere crimini di natura terroristica o estremista”. Navalny, che è in carcere dal gennaio 2021, è stato inizialmente designato dalle autorità penitenziarie come un soggetto a rischio di fuga, il che implica ulteriori controlli e ispezioni in prigione. Ma nell’ottobre dello scorso anno quella designazione è stata sostituita con quella di “terrorista o estremista”.

