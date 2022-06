Roma, 7 giu. (LaPresse) – I primi 15 punti del ‘nuovo’ McDonald’s saranno aperti a Mosca e nella regione a partire dal prossimo 12 giugno. Lo riporta Ria Novosti. “Nel prossimo futuro seguiranno l’apertura di altri punti in tutta la Russia – ha affermato la società – aggiungendo che il nuovo nome e i piani per il futuro saranno annunciati in seguito”.

