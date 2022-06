Genova, 7 giu. (LaPresse) – I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale della Spezia, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno formalmente eseguito il fermo di indiziato di delitto a carico dell’uomo di 32 anni, residente in provincia di Massa Carrara, sul quale sono stati raccolti numerosi gravi indizi in relazione all’omicidio avvenuto tra sabato e domenica scorsi alla Marinella di Sarzana ai danni Nevila Pjetri, la donna di 35 anni trovata morta sull’argine del torrente Parmignola. Il provvedimento è scattato al termine dei riscontri raccolti nel corso delle prime indagini. Nel frattempo proseguono gli accertamenti di Carabinieri e Polizia, sul secondo omicidio verificatosi nelle scorse ore nelle campagne di Sarzana ai danni di un 43enne residente ad Aulla. Sul caso sono in corso verifiche su eventuali punti di contatto con il primo omicidio.

