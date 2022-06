Grosseto, 7 giu. (LaPresse) – I mezzi del 118 sono intervenuti attorno nel Comune di Capalbio, in provincia di Grosseto, alla stazione ferroviaria di Chiarone Scalo per un incidente sul lavoro. Un uomo di 30 anni è rimasto folgorato con i cavi dell’alta tensione e trasportato con elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto la Croce Rossa di Capalbio, l’automedica di Orbetello e gli operatori del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est. Presenti inoltre i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

