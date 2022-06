Torino, 7 giu. (LaPresse) – Helbiz per l’ultimo giorno di scuola mette a disposizione in omaggio due sblocchi gratuiti a bordo dei propri mezzi elettrici. Lo riporta la società in una nota specificando che “l’iniziativa punta a replicare il successo dello scorso anno, con la quale l’azienda offriva sblocchi gratuiti a tutti i maturandi impegnati negli esami di Stato”. Il progetto è valido in tutte le 21 città italiane dove il servizio Helbiz di sharing è attivo. Gli studenti interessati potranno trovare tutte le informazioni utili riguardo l’iniziativa direttamente sull’app di Helbiz. Per poter usufruire del servizio basterà utilizzare l’app e compilare il form online.

