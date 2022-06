Roma, 7 giu. (LaPresse) – “Dal governo ci aspettiamo una convocazione per discutere delle scelte di politica fiscale. Draghi aveva detto che alla fine di maggio ci avrebbe convocato per un confronto. Siamo in attesa”. A ricordarlo è il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, parlando con LaPresse. Dopo l’ultimo round con Palazzo Chigi, si è arrivati al “bonus dei 200 euro che è un buon passo avanti, ma non basta. È arrivato il momento – ribadisce il segretario – di un confronto sulla riforma fiscale, ma anche su gli altri temi proposti a governo: il lavoro, quindi la precarietà, la sicurezza e le risposte a inflazione ed energia; il problema fiscale, discutendo del cuneo e dell’evasione; il welfare, quindi le questioni delle pensioni, dei giovani, delle donne e della legge sull’autosufficienza”. Su queste tre piattaforme unitarie presentate “ci aspettiamo ulteriore passo in avanti”, conclude Bombardieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata