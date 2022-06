Berlino (Germania), 7 giu. (LaPresse/AP) – Due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un supermercato nella Germania centrale, nella piccola città di Treysa. Ne ha dato notizia la polizia. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 13. Secondo gli agenti “non c’è pericolo per il pubblico”. Al momento non è noto il motivo dell’aggressione.

