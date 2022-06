Milano, 7 giu. (LaPresse) – Maxi operazione della Dia di Napoli contro il clan Mallardo: 25 misure cautelari (17 in carcere e 8 ai domiciliari) contro il gruppo criminale eseguiti nella mattina di oggi. Tutti i soggetti sono accusati di appartenere al clan Mallardo, operante in Giugliano in Campania e comuni limitrofi e confederato con i clan Contini e Licciardi nella cosiddetta Alleanza di Secondigliano.

