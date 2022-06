Kiev (Ucraina), 6 giu. (LaPresse/AP) – La Russia ha iniziato a consegnare a Kiev i corpi dei combattenti ucraini uccisi nelle acciaierie Azovstal, dove la loro ultima battaglia è diventata un simbolo di resistenza contro l’invasione di Mosca. Decine di corpi di combattenti recuperati dalle rovine dell’impianto bombardato sono stati trasferiti nella capitale ucraina dove è in corso il test del dna per identificare i resti dei corpi, ha affermato Maksym Zhorin, comandante militare ed ex leader del battaglione Azov. Ne dà notizia in esclusiva l’Associated Press. Non è chiaro quanti corpi potrebbero ancora esserci nell’impianto, che è stato colpito dalle forze russe via terra, aria e mare.

