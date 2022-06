Bruxelles, 6 giu. (LaPresse) – “Il Cremlino sta usando le scorte di cibo come un missile invisibile contro i paesi in via di sviluppo. Le drammatiche conseguenze della guerra russa si stanno diffondendo in tutto il mondo. Questo sta facendo salire i prezzi dei generi alimentari, spingendo le persone nella povertà e destabilizzando intere regioni. La guerra russa è l’unica responsabile di questa incombente crisi alimentare. Solo la Russia”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

