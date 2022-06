Roma, 6 giu. (LaPresse) – “Penso che in questo momento sia abbastanza difficile pensare a un intervento normativo con questa maggioranza; ma siccome serve ora, penso che sia il caso di legarlo ai contratti maggiormente rappresentativi”. Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo all’agorà democratica ‘Contrastare la fragilità e la precarietà: lavoro stabile, prestazione flessibile’, facendo anche presente che sarebbe più appropriato parlare del “tema quando ci sarà una maggioranza omogenea, e anche quando la direttiva europea potrà aiutare”. Perché questa soluzione – continua Orlando – “perché la ritengo la migliore, perché al momento è quella possibile. Oggi vedo la possibilità di andare in questa direzione. Si potrebbe arrivare a una norma che riconosce questo meccanismo. Mi sembra la soluzione più a portata di mano in questo momento. E mi pare che corrisponda a una logica di buon senso”.

