Palermo, 6 giu. (LaPresse) – “È una questione che affronteremo però dobbiamo essere precisi, che nessuno dica c’è un buco nel bilancio del Movimento 5 Stelle, adesso siamo diventati tutti contabili in Italia. Quando si tratta del M5S anche le questioni contabili appassionano. Diciamo le cose come stanno: non c’è un buco, il nostro bilancio è in attivo, però è vero che ci sono delle restituzioni che non sono pervenute da parte di alcuni parlamentari che hanno assunto però l’impegno di farle pervenire, quindi chiariremo questo aspetto nelle prossime settimane”. Così il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Palermo, nella sua visita al Lungomare di Barcarello, dove è atteso il candidato sindaco del centrosinistra del capoluogo siciliano, Franco Miceli.

