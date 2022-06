Milano, 6 giu. (LaPresse) – “Non c’è più quella voglia di indossare la maglia azzurra che avevamo noi, che la vedevamo come un premio, un riconoscimento. Oggi vedo che molti se ne vanno, lasciano la maglia azzurra e questa è una cosa molto strana. Mi sono reso conto che molti sono più contenti di andare a casa che di restare lì, io non me lo spiego. Un giocatore non rifiuta la maglia azzurra per stare a casa a riposare. C’è qualcosa che spinge questi ragazzi a tornare a casa pensando forse di fare il meglio per loro, ma non è così”. Lo ha detto Claudio Gentile a Radio Anch’io Sport su Rai Radio1.

