Milano, 6 giu. (LaPresse) – Alle elezioni amministrative del 12 giugno “si vota in quasi mille Comuni, io ho lavorato perché il centrodestra fosse compatto ovunque. In alcuni casi Fratelli d’Italia ha deciso di rompere e me ne dispiaccio. Conto che siano solo episodi spiacevoli, perché il mio obiettivo è avere una coalizione unita e governare insieme”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti fuori dal Pirellone, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata