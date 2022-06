Roma, 5 giu. (LaPresse) – Dal 13 maggio al 2 giugno sono 780 i casi di vaiolo delle scimmie confermati in laboratorio in 27 Paesi dove la malattia non è endemica. Lo rende noto in un bollettino l’Oms spiegando che il rischio a livello globale viene definito come “moderato”.

