Milano, 5 giu. (LaPresse) – “Ho tanta energia per provare a continuare. Non so cosa accadrà nel futuro ma continuerò a lottare”. Lo ha detto Rafael Nadal, subito dopo la finale del Roland Garros vinta contro il norvegese Casper Ruud. Le sue parole sono state accolte dal boato del pubblico e hanno messo a tacere le voci circolate nelle ultime ore su una presunta decisione di annunciare il ritiro. “Casper – ha esordito lo spagnolo con in mano il trofeo, rivolgendosi all’avversario -, è stato un piacere giocare con te la finale, mi congratulo con te per una carriera che sta iniziando, e queste due settimane sono state un bel passo in avanti, vi auguro il meglio in futuro”. Poi ha proseguito ringraziando il team e la famiglia: “Sono successe cose straordinarie quest’anno. Quando ero infortunato mi avete incoraggiato, mi sarei già ritirato da anni senza di voi”. “Qui – ha aggiunto rivolto al pubblico – mi fate sentire come se fossi a casa, vi ringrazio tutti, il Roland Garros e la federazione francese. Difficile descrivere le mie sensazioni in questo momento, è qualcosa che non avrei mai pensato, essere qui competitivo a 36 anni, giocare ancora una volta la finale sul campo più importante della mia carriera. Ho tanta energia per provare a continuare, grazie mille a tutti. Per me è incredibile giocare qui, con voi che mi sostenete in maniera eccezionale, grazie davvero di cuore. Non so cosa accadrà nel futuro ma continuerò a lottare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata